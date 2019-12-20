Hanife Gürdal'dan soyadı çıkışı! Hanife Ayvaz diyeceksiniz.

Bir zamanlar yayınlanan evlilik programlarının vazgeçilmez ismi Hanife Gürdal, katılım gösterdiği programlarda evlenebileceği bir aday bulamamıştı. Son olarak bir süredir beraber olduğu sevgilisi fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlilik kararı alan Hanife Gürdal sosyal medya hesabı üzerinde çok ilginç bir paylaşımda bulundu.

Nikaha Çok Az Bir Zaman Kala Haber Verdi

Kendisinin fotoğraflarını çeken sevgilisi Kemal Ayvaz ile bir aşk serüvenine başlayan Hanife Gürdal, dün çok sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. O ana kadar evlilik kararı ile ilgili olarak herhangi bir paylaşımda bulunmayan sosyal medya fenomeni Hanife Gürdal, nikah saatine çok az bir zaman kala hazırlanmak için gittiği kuaför salonunda evleneceğini açıkladı.

Takipçileri Şok Oldu

Hanife’den böyle bir adım beklemeyen sosyal medya takipçileri, Hanife’nin bu paylaşımı sonrasında çok şaşırdıklarını dile getirdiler. Diğer yandan Hanife Gürdal’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımın altına yazdığı ifadeler de takipçilerin dikkatini çekti. Hanif Gürdal yaptığı paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı.

"Hanife Ayvaz diyeceksiniz"

İşte Hanife Gürdal’ın o paylaşımı…

Nikah Elbisesine Çok Yorum Yapıldı

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ile hem sosyal medya hem de magazin dünyasının kalbine bomba gibi düşen Hanife Gürdal nikah için tercih ettiği elbisesi ile de çok tepki aldı. Yakın bir zaman önce başörtüsünü çıkaran Hanife’nin nikah elbisesini göğüs dekolteli seçmesi takipçileri tarafından olumsuz yorumlar yapılmasına neden oldu.