Hanife Gürdal'ın kocası Kemal Ayvaz kimdir?

Bir zamanlar katıldığı evlilik programlarıyla, evllilik programlarının sona ermesinin ardından ise başını açarak adından sıkça söz ettiren 24 yaşındaki Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile evlendi.

Kemal Ayvaz, Hanife Gündal’ın fotoğrafçılığını yapmaktaydı.

Bu vesileyse tanışan çift, önce arkadaşken aralarındaki ilişki ilerleyen zamanlarda aşka dönüşmüştür.

Hanife Gündal konuk olduğu bir programda eşi ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk... Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum. Eski sevgililerimin ailesi 'Bu kızı mı bize layık gördün' dediler ama Kemal'de bunları hiç yaşamadım."

Trabzon’da kendi fotoğraflarını çekerken ona aşık olduğunu belirten Hanife aynı zamanda çok kıskanç olduğunu ve hesabının gizli olmasını istediğini de söyledi.

Hanife Gündal ile arasındaki ilişki ile tanınmaya başlayan Kemal Ayvaz’ın takipçi sayısında gözle görülür bir artış oldu.