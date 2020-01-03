Hanife yeniden mi kapandı? Başörtülü pozu takipçilerini kızdırdı!

Geçen yaz aylarında başörtüsünü çıkardığı görüntülerle gündeme gelen Hanife Gürdal, tekrar başını kapatarak eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Hanife’nin bu davranışlarına takipçilerinden büyük tepki aldı.

Birkaç yıl önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, iki hafta önce Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Hanife Gürdal eşiyle birlikte başını kapatarak poz verdi.

Sosyal medyayı sıkça kullanan fenomen Hanife Gürdal geçen yıl başörtüsünü çıkarmıştı. Başörtüsünü çıkardığı dönem sıkça gündeme gelen Gürdal uzun süre konuşulmuştu. Hanife Gürdal dün akşam yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.

Başörtüsü takan Gürdal, eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Hanife fotoğrafı ‘Ne yaptık biz’ notuyla paylaştı.

Her paylaşımı olay olan Hanife son paylaşımıyla da dikkat çekti. Son paylaşımı görenler ‘Yeniden mi kapandı?’ sorularını gündeme getirdi. Hanife’nin bu paylaşımına takipçileri ‘Bu iş çocuk oyuncağı mı?’ diyerek tepki gösterdi.

Ardından Hanife’nin reklam yapmak için açık pozlarını paylaşması da ortalığı iyice karıştırdı. Bunun yanı sıra bazı takipçileri de imam nikahı kıydığı için kapandığını ve o anlık bir paylaşım yaptığını söyleyerek Hanife’ye destek verdi.