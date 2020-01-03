İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112920
ALTIN
297.428
DOLAR
5.9722
STERLİN
7.8080
EURO
6.6471

Hanife yeniden mi kapandı? Başörtülü pozu takipçilerini kızdırdı!

Geçen yıl başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal, son paylaşımında tekrar kapalı olarak göründü. Takipçileri, ‘Hanife yeniden mi kapandı?’ sorularını gündeme getirdi. Hanife’nin başörtülü pozu takipçilerini kızdırdı. İşte o olay poz.

03 Ocak 2020 Cuma 12:15
Hanife yeniden mi kapandı? Başörtülü pozu takipçilerini kızdırdı!

Geçen yaz aylarında başörtüsünü çıkardığı görüntülerle gündeme gelen Hanife Gürdal, tekrar başını kapatarak eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Hanife’nin bu davranışlarına takipçilerinden büyük tepki aldı.

Hanife yeniden

Birkaç yıl önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, iki hafta önce Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Hanife Gürdal eşiyle birlikte başını kapatarak poz verdi.

Sosyal medyayı sıkça kullanan fenomen Hanife Gürdal geçen yıl başörtüsünü çıkarmıştı. Başörtüsünü çıkardığı dönem sıkça gündeme gelen Gürdal uzun süre konuşulmuştu. Hanife Gürdal dün akşam yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.

Başörtüsü takan Gürdal, eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Hanife fotoğrafı ‘Ne yaptık biz’ notuyla paylaştı.

hanife gürdal

Her paylaşımı olay olan Hanife son paylaşımıyla da dikkat çekti. Son paylaşımı görenler ‘Yeniden mi kapandı?’ sorularını gündeme getirdi. Hanife’nin bu paylaşımına takipçileri ‘Bu iş çocuk oyuncağı mı?’ diyerek tepki gösterdi.

Ardından Hanife’nin reklam yapmak için açık pozlarını paylaşması da ortalığı iyice karıştırdı. Bunun yanı sıra bazı takipçileri de imam nikahı kıydığı için kapandığını ve o anlık bir paylaşım yaptığını söyleyerek Hanife’ye destek verdi.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarkan'ın yeni bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti
Tarkan'ın yeni bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti
Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın yeni bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın yeni bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Sıla ile Hazar Amani evliliğinin sebebi hamilelik mi?
Sıla ile Hazar Amani evliliğinin sebebi hamilelik mi?
Şevval Sam derin yırtmaçlı pozları sosyal medyayı salladı!
Şevval Sam derin yırtmaçlı pozları sosyal medyayı salladı!
Aleyna Tilki kırmızı seksi kıyafetiyle Instagramı salladı!
Aleyna Tilki kırmızı seksi kıyafetiyle Instagramı salladı!
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? Mekan çıkışı kameralardan kaçtılar!
Deren Talu ve Kerim Sabancı aşk mı yaşıyor? Mekan çıkışı kameralardan kaçtılar!

Popüler Haberler

Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?
MEB 2020 sınav tarihleri ve tüm sınav görevleri
Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi - Burcunuza göre gündelik yaşantınızda sizi neler bekliyor?
Bim A101 Şok poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet 30 kuruş mu oldu?
Atiye dizisi devam edecek mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu
E-Devlet araç plakası ile borç sorgulama nasıl yapılır? Online araç plakası ile borç sorgulama ve ödeme işlemleri
Saç boyasını elden ve yüzden kolay çıkarma yöntemleri
Halkbank esnaf kredisi başvuru işlemleri ve şartları
MS hastalığı nedir? MS Hastalığı belirtileri nelerdir?
2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları
SSK, SGK toptan geri ödeme nedir? SGK toptan ödemeden kimler yararlanabilir?
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
La Casa de Papel 4. sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Yerli otomobil ön sipariş fiyatı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.