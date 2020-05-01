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Harun Tan'dan duygusal paylaşım; 'Gömdük içimizde ne varsa'

Geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'nın eski eşi HarunTan, İnstagramdan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:43
Harun Tan'dan duygusal paylaşım; 'Gömdük içimizde ne varsa'

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, yakalşık 1 yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.  Yaklaşık iki hafta önce oğlunu son yolculuğuna uğurlayan acılı baba Harun Tan, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.  

Harun Tan'dan duygusal paylaşım; 'Gömdük içimizde ne varsa'
Harun Tan, Vural Candar'ın bir şiirinden alıntı yaptı. acılı baba Tan, "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe." dizeleriyle yaşadığı üzüntüyü ifade etmeye çalıştı.

Harun Tan'dan duygusal paylaşım; 'Gömdük içimizde ne varsa'  

Son Güncelleme: 01.05.2020 13:45
Anahtar Kelimeler:
Ebru şallıHarun TanPars Tan
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