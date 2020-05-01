Harun Tan'dan duygusal paylaşım; 'Gömdük içimizde ne varsa'  

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, yakalşık 1 yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yaklaşık iki hafta önce oğlunu son yolculuğuna uğurlayan acılı baba Harun Tan, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Harun Tan, Vural Candar'ın bir şiirinden alıntı yaptı. acılı baba Tan, "Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe." dizeleriyle yaşadığı üzüntüyü ifade etmeye çalıştı.