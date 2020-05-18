Hatice'den mini şortlu 'hepimiz balonmuşuz' paylaşımı!

Halk olmadan sanat camiasının bir hiç olduğunu vurgulayan Hatice, ''Hepimiz balonmuşuz'' ifadelerini kullandı. Karantina günlerini spor yaparak geçiren ünlü şarkıcı, sık sık İnstagram'dan paylaştığı cesur pozlarla da adından söz ettiriyor.



42 yaşındaki Hatice, yaptığı paylaşımda; "Bu pandemi sürecinde anladık ki, ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım fena tökezledik ve bir gerçeği anladık; Tek başımıza bir var oluş olamaz, bu bir ekip işi. Arkamızda olmazsa olmazımız orkestra ve sahnede bizi izleyen yüce halkımız olmadığı sürece tam bir balonuz bana göre. Bu ülkenin starı dediğim Tarkan, düşünsenize arkasında orkestrası olmasa ve onu izleyen kitlesi bu durum çok komik olmaz mıydı? Bu yüzden sabredip beklemek aklı salimliktir." ifadelerini kullandı.



