Hatice Şendil, Burak Sağyaşar'ı ve evliliğini anlattı!

5 yıl önce evlendiği evlendiği eski oyuncu ve şimdilerde yapımcılık yapan Burak Sağyaşar ile evliliğiyle ilgili Arzum İhsan'a konuşan Hatice Şendil, ''Mutlu evliliğin altın kuralı; aynı hayattan keyif alabilmek galiba.'' diyerek oğlu Can'ın doğumundan sonra nelerin değiştiğini şu sözlerle ifade etti: ''Duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi.''

Dila Hanım, karadağlar ve Geniş Aile gibi birçok yapımdan tanıdığımız 38 yaşındaki güzel oyuncu, 5 yıl önceki düğününden de bir anı paylaştı. Şendil: ''Düğünde ilk dans beni çok heyecanlandırdı. Merih Bey’den dans dersi almıştık. Gelinlikle dans etmek zordu. Ben çok mutluydum ve içimize sinen her şeyi yaptım. Gelinliği bir kere giyeceğim diye düşündüm hep. Onu da uzun süreli giymek istedim ve o yüzden parti elbisesi giymek istemedim.” ifadelerini kullandı.



Güzel ouyuncu, 'Hanginiz daha romatiksiniz sorusuna ise; “Durumlar, duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi. İkimiz de birbirimize yaptığımız sürprizleri çok seviyoruz.” diye cevap verdi.

