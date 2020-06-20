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Hayal Köseoğlu aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çekti

COVID-19 virüsünde normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile atan Hayal Köseoğlu, aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çekti. Köseoğlu'nun plajdaki sert tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:48
Hayal Köseoğlu aldığı kilolar ve selülitleriyle dikkat çekti
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Kısa bir süre önce Caner Şahin ile yolunu ayıran Hayal Köseoğlu, normalleşmenin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Arkadaşıyla birlikte tatile çıkan Köseoğlu’nun aldığı kilolar dikkatleri çekti. Arkadaşının, eski sevgilisi Şahin ile aralarını yapmak için uğraşmasına da sinirlenen Köseoğlu, arkadaşına adeta ateş püskürdü.

Bir süre önce Instagram hesabından yaptığı canlı yayında kadın başrol oyuncularının fiziğinin iyi olmak zorunda olduğu kanısını eleştirerek, başrol olabilmek için erkek oyuncunun yakışıklı, kadın oyuncunun ise muhteşem bir fiziğe sahip olması gerektiği düşüncesinde kurtulmak gerektiğini savundu.

Arkadaşına tokat atıp yüksek sesle bağırdığı iddia edildi


Plajda sinirden küplere binen ünlü sanatçı çılgına döndü ve ikilinin plajda kavgaya tutuştuğu görüldü. Köseoğlu’nun bu süreçte arkadaşına bağırıp tokat attığı öne sürüldü. Tartışmadan sonra arkadaşının yanından ayrılıp yalnız başına yürüyen ünlü oyuncu akabinde telefonu arkadaşının elinden aldı.

                                                                                                                                         

 

 


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:05
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