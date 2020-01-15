Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Oyuncu çift Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ikilisi hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre ikili kısa süre önce ayrılmış ve İnstagram hesaplarından birbirlerini takipten çıkmıştı. Bu iddialar günden güne artış gösterse de ikiliden gelen son paylaşım ile söylentiler çürütüldü.

Fox TV’nin reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinde Açelya rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu Caner Şahin ile bir süredir aşk yaşıyor. İnstagram hesabında ki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Köseoğlu cesur paylaşımları ile de görenleri mest ediyor.

İkili geçtiğimiz günlerde birlikte çekildikleri hesaplarından aynı anda silerek kafaları karıştırmıştı. Bu hareketleri ile ayrıldılar mı sorusunu akıllara getiren ikiliden yine sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile son verdi.

Köseoğlu paylaştığı fotoğrafının altına "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" yazarak tüm iddiaları çürüttü. Caner Şahin ise aynı pozun altına "Oynamayın artık şununla" notuyla takipçileri ile paylaştı.