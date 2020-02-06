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Hayranları yasta! ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 103 yaşında yaşamını yitiren efsane oyuncunun ölüm haberini oğlu Michael Douglas duyurdu.

06 Şubat 2020 Perşembe 12:05
Hayranları yasta! ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

Hollywood’un efsane isimlerinden ABD'li sinema oyuncusu Kirk Douglas, hayatını kaybetti. 103 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi oyuncunun hayranları yasa boğulurken babasının ölüm haberini duyuran oğlu Michael Douglas, paylaşmınıda derin üzüntüsünü dile getirdi.

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

Asıl adı Issur Danielovitch Demsky olan ve 9 Aralık 1916’da Amsterdam’da doğan ünlü aktör, 'Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon' gibi efsane filmlerde rol alarak dünya sinemasına adını altın harflerle yazdırmıştır.  3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülü sahibi olmuştu.

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

yine kendisi gibi Dünya çağında ünllü bir oyuncu olan oğlu Michael Douglas, babasının ölüm haberini Instagram hesabı üzerinden hayranlarına duyururken açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü aktör Kirk Douglas yaşamını yitirdi

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