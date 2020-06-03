Hayranlarının sorularını cevapladı; Murat Boz’un hayatında biri var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir vaktini evinde geçiren Murat Boz, İnstagram üzerinden hayranlarıyla buluştu. Bir çok ünlü isim gibi, sevenlerinden uzun süre ayrı kalmamak adına sosyal medyadan sık sık canlı yayın açan Murat Boz, soruları yanıtladı.

Murat Boz, bir hayranının "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı?” şeklindeki sorusuna samimiyetle yanıt verdi. Aslı Enver ile uzun süre aşk yaşayan, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız ayrılan ünlü şarkıcı bu soruya, “Merakınızı anlıyorum. Şu sıralar hayatımda biri yok. Olursa açıklarım.” sözleriyle cevap vererek hayranlarının merakını giderdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 07:25