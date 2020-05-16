Hazal Kaya; Anneliğin kutsanması kadınlara baskının bir yolu!

Kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan ve Fikret Ali adında bir de bebeği olan, konuk olduğu bir canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.



Anneliğin kutsanmasından rahatsız olan Kaya, anneliğin dogurmakla bir alakası olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.