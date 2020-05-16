Anneliğin kutsanmasından rahatsız olan Kaya, anneliğin dogurmakla bir alakası olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.
Hazal Kaya; Anneliğin kutsanması kadınlara baskının bir yolu!
Katıldığı bir Instagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yapan Hazal Kaya, anneliğin kutsanmasından çok rahatsız olduğunu söyledi.
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