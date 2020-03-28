Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı; 'Bastım filtreyi'

Yaptığı bir paylaşımda oğlunun gece gündüz kendisini uyutmadığından yakınan Kaya, uykusuzkutan göz altlarının artık morlukk değil çürük olduğu için, fotoğrafa filtre uygulamak zorunda kaldığını esprili bir dille itiraf etti.

Güzel oyuncu ayrıca yaptığı paylaşımda, yayınlandığı dönemin efsanesi olan Aşk-ı Memnu dizisine de gönderme yaptı. Fotoğrafına; ''Bastım fitreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu, gözlerimin altı mor değil çürük artık... Bi de saçlarımı en sağdan ayırdım ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla inicem. İyi mi?'' notunu ekleyen Hazal Kaya, yaptığı paylaşım ile hem gülümsetti, hem de çocuk sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu da göstermiş oldu.