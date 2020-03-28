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Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı; 'Bastım filtreyi'

Ali Atay ile olan evliliğinden bir oğlu olan oyuncu Hazal Kaya, karantina günlerinde bol bol sosyal medya paylaşımı yapıyor. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımda ise Aşk-ı Memnu dizisine de gönderme yaptı.

28 Mart 2020 Cumartesi 11:35
Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yaptı; 'Bastım filtreyi'

Yaptığı bir paylaşımda oğlunun  gece gündüz kendisini uyutmadığından yakınan Kaya, uykusuzkutan göz altlarının artık morlukk değil çürük olduğu için, fotoğrafa filtre uygulamak zorunda kaldığını esprili bir dille itiraf etti. 

Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapt; 'Bastım filtreyi'

Güzel oyuncu ayrıca yaptığı paylaşımda, yayınlandığı dönemin efsanesi olan Aşk-ı Memnu dizisine de gönderme yaptı. Fotoğrafına;  ''Bastım  fitreyi hakkınızı helal edin.  Oğlan geceleri uyumaz oldu, gözlerimin altı mor değil çürük artık... Bi de saçlarımı en sağdan ayırdım ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla inicem. İyi mi?'' notunu ekleyen  Hazal Kaya, yaptığı paylaşım ile hem gülümsetti, hem  de çocuk sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu da göstermiş oldu.

Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'ya gönderme yapt; 'Bastım filtreyi'

Son Güncelleme: 28.03.2020 11:37
Anahtar Kelimeler:
Aşkı MemnuKarantinaKoronavirüsHazal KayaZiyagil
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