Hazal Kaya ilk defa oğlu Fikret Ali'nin fotoğrafını Anneler Gününde paylaştı!

Geçtiğimiz yıllarda hayatlarını birleştirmeye karar veren Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali ilk defa anneler gününde paylaşıldı. Anneler Gününde oğlu Fikret Ali ile fotoğraf paylaşan Hazal Kaya en güzel anneler günü hediyesinin oğlu olduğunu dile getirdi.

Anneler gününde ünlü oyuncular ve tanınan kişiler çocukları ile fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak çocuğu ile fotoğraf paylaşan ünlü Hazal Kaya oldu.

İlk kez oğlunun fotoğrafını paylaştı

Oğlu Fikret Ali doğduğundan beri yüzünün göründüğü fotoğrafları paylaşmayan Hazal Kaya anneler gününde ilk defa oğlunun yüzünü gösterdi. Paylaşımına, "Anca yetiştik anneler gününe, malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." Notunu paylaşan Kaya aynı zamanda annesi ile olan eski fotoğraflarını da paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19