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Hazal Kaya'nın hayatının bilinmeyenleri; İşte kendi dilinden Hazal Kaya

Hazal Kaya, Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar’ın 'Alem Talks’ programına 23 Nisan özel yayınında canlı yayın konuğu oldu. İşte o sohbetten bazı detaylar:

24 Nisan 2020 Cuma 22:37
Hazal Kaya'nın hayatının bilinmeyenleri; İşte kendi dilinden Hazal Kaya

Tuvana Büyükçınar,  Hazal Kaya’ya başarısının sırrını sordu.  Hazal Kaya, Samimyetin ve gerçekçiliğin çok önemli olduğunu, Türk seyircisinin de bu konuya çok hakim olduğunu belirterek, “Annem sağ olsun. Hep ayaklarımın üstüne basmak zorunda kaldım. Şana şöhrete uçmak için izin vermedi. Çok küçük yaşta başladım ve yanımda biri olması gerekiyordu. Hep yanımdaydı.” diye cevap verdi.  

Hazal Kaya'nın hayatının bilinmeyenleri; İşte kendi dilinden Hazal Kaya

Çevreye duyarlı bir vatandaş olduğunu belirten ünlü oyuncu, Sıfır Atık adlı kitabı okuduğunu söylerken “Ne kadar fazla tüketiyoruz tutuldum bir ara ben. Sürekli koşturma halindeyiz. Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Sürekli kafamızda bir şeyler var. Karantina sonrası birbirimize daha da dikkat etmemiz gerektiğini anladım.” diye temennide bulundu. 

Hazal Kaya, içince bulunduğumuz küresel felaket süreci için; “Gönlümüzü ferah tutmalıyız. Etrafımızda da çok var kendileri hastalanan yakınları hastalanan. Umutsuzluğa düşmemizin bir anlamı yok. Belli ki bu sürecek. Yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. İçimizi ferahlatmamız lazım.” sözleriyle dinleyenlere olumlu mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. 

Hazal kaya bu süreçte daha dışa dönük olduğunu belirtirken, insanların dertlerini de daha fazla görebildiğini ifade etti.  Yine bu süreçte, artık insanların kendini dinlemek yerine etrafı da görmeye başlamasının kendis,n, mutlu ettiğini belirtti.  “Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım.” dien Kaya, birkaç gündür moralinin düştüğünü, ama insanların birbirine yardım ettiğin görüncedüştüğü umutsuzluğun yerinde olmadığını anladığını dile getirdi.  

Hazal Kaya'nın hayatının bilinmeyenleri; İşte kendi dilinden Hazal Kaya
Hazal Kaya, hamileyken etrafındaki kadınların kendisine çok fazla psikolojik baskı yaptığına da değinmeden edemedi. Kaya, karşılaştığı manzaraları “Hamilelik zamanlarımda eczanede emzireceksin dimi diyen bir teyze ile karşılaştım. Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana normal doğuruyorsunuz dimi diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla. Bu benim tercihim ben anne olmayı çok istedim.” sözleriyle dile getirdi. 

Hazal Kaya'nın hayatının bilinmeyenleri; İşte kendi dilinden Hazal Kaya

Hamileliğini öğrenme şeklini anlatırken duygulandığı gözlenen Kaya, o günü şu şekilde anlattı: Kaya “2 Nisan’da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim. Sette çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim.” 

Hazal Kaya, bir günlük rutinin ise kısaca; “Sabah 6 da kalkıyorum oğlanla. Glutensiz besleniyorum. Yediklerime çok dikkat ediyorum. 10 günde 1 istediğimi yiyorum. Ben kaldı ki Antepliyim. Benim için çok bir durum. Onun dışında set başlarsa diye kiloma dikkat ediyorum. Cilt bakımıma ve sporuma özen gösteriyorum.” şeklinde dile getirdi.

Son Güncelleme: 24.04.2020 22:38
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