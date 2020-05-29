Hazal Kaya setlere dönüyor; Yeni projesi belli oldu!

2019 yılı Şubat ayında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, Kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına aldı. Güzel oyuncu çocuğunu büyütürken ekranlara kısa bir mola vermişti. Hazal Kaya’nın yeni projesi belli oldu.

“Benden ne olur?” adlı kitaptan beyaz perdeye uyarlanacak film için anlaşmalar yapıldı.'ın açıklamasında, "Aslı T. Kızmaz' ın yazdığı 'Benden Ne Olur' kitabı film oluyor. Başrolünde Hazal Kaya'nın oynayacağı filmimizin yakın zamanda sete çıkması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.