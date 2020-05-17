Hazal Kaya, yapılan montaja tepkisiyle takipçilerini güldürdü

Kasım ayında dünyaya gelen oğlu Fikret ALi'nin yüzünü ilk kez anneler gününde paylaşan Hazal Kaya, oğlunun babası ALi Atay'a çok benzediğine dair esprili yorumlarla uğraşıyor.

Hazal Kaya, yapılan montaja tepkisiyle takipçilerini güldürdü
    Abone Ol:

Geçtiğimiz günlerde küçük Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a  takipçilerine "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" diyerek konu hakkında espirili bir paylaşım yapmıştı.  

Hazal Kaya, yapılan montaja tepkisiyle takipçilerini güldürdü
Son olarak Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yüzünün montaj yaspılmış haliyle sosyal medyada dolaşan fotoğrafa esprili bir not  yazan Hazal Kaya, paylaştığı bu fotoğrafa "Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal"  notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü. 

Hazal Kaya, yapılan montaja tepkisiyle takipçilerini güldürdü
 


YORUM EKLE
Gönder