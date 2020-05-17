Hazal Kaya, yapılan montaja tepkisiyle takipçilerini güldürdü

Geçtiğimiz günlerde küçük Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a takipçilerine "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" diyerek konu hakkında espirili bir paylaşım yapmıştı.

Son olarak Fikret Ali'nin yüzüne Ali Atay'ın yüzünün montaj yaspılmış haliyle sosyal medyada dolaşan fotoğrafa esprili bir not yazan, paylaştığı bu fotoğrafa "Arkadaşlar bi şey dicem… Hoş değil ya… AHAHAHHHAHAHAAHAHAHAHAH Hiç hoş değil yapmayın yagskdgskahal" notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü.



