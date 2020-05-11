Hazal Kaya yorumları jet hızıyla yanıtladı; 'Elimde kanıtlar var'

Anneler günü vesilesiyle oğlu Fikret Ali'nin fotoğrafını ilk kez paylaşan Hazal Kaya, Fikret Ali'yi babasına benzetenlere sert tepki gösterdi.

Hazal Kaya yorumları jet hızıyla yanıtladı; 'Elimde kanıtlar var'
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Hazal Kaya'nın oğlunu ilk kez paylaşmasının ardından, Ali Atay'a benzerliğiğyle dikkat çeken  küçük Fikret Ali'ye ''Babasının aynısı'' şeklinde yorum yağdı.  2019 yılının Kasım ayında dünyaya gelen  Fikret Ali'nin babasına benzetilmesine içerlenen  Hazal Kaya, takipçilerine imalı bir cevap verdi.  

Hazal Kaya yorumları jet hızıyla yanıtladı; 'Elimde kanıtlar var'

Ünlü oyuncu, İnstagram'dan yaptığı paylaşıma,  "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" notunu ekleyerek takipçilerine tepkisini gösterdi.  

Hazal Kaya yorumları jet hızıyla yanıtladı; 'Elimde kanıtlar var'
 


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