Hazal Kaya yorumları jet hızıyla yanıtladı; 'Elimde kanıtlar var'

Hazal Kaya'nın oğlunu ilk kez paylaşmasının ardından, Ali Atay'a benzerliğiğyle dikkat çeken küçük Fikret Ali'ye ''Babasının aynısı'' şeklinde yorum yağdı. 2019 yılının Kasım ayında dünyaya gelen Fikret Ali'nin babasına benzetilmesine içerlenen Hazal Kaya, takipçilerine imalı bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu, İnstagram'dan yaptığı paylaşıma, "Fiko babasına benziyor diyenlere bakışımız bu şekil... Oğlum bana da benziyor, elimde kanıtlar var ama şimdi şeyetmiyim sakin kalayım neyse" notunu ekleyerek takipçilerine tepkisini gösterdi.



