Hazal Kaya'dan hamilelik kiloları ile ilgili açıklama

Oyuncu Hazal Kaya uzun süre aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında evlenmişti. Çift kısa bir süre sonra müjdeli haberi vererek bir bebekleri olacaklarını sevenlerine duyurmuştu. Geçtiğimiz Kasım ayında dünyaya gelen oğullarına Fikret Ali ismini veren çift, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Mekanda baş başa yemek yiyen çifte, iki bakıcı da eşlik etti. Yemek sırasında ağlayan bebeğini kucağına alan anne Hazal Kaya, oğlunun yüzünü göstermemek için büyük çaba serf etti.

Yemekten sonra kapıda kendilerini bekleyen muhabirleri karşısında gören çift, “Aman çocuğumuzun yüzünü çekmeyin, nazar değmesinden korkuyoruz” dedi.

Doğum kiloları ile eleştirilere maruz kalan Kaya, “Benim kilo derdim yok, önemli olan bebeğimizin sağlıklı olması. Çok şükür hepimiz iyiyiz, teşekkür ederiz” dedi.