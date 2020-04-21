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Hazal Kaya’nın Ali Atay’a doğum günü hediyesi paylaşımı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılının Şubat ayında evlendiği eşi yönetmen ve oyuncu Ali Atay’ın doğum gününü sosyla medya üzerinden kutladı.

21 Nisan 2020 Salı 11:13
Hazal Kaya’nın Ali Atay’a doğum günü hediyesi paylaşımı

İnstagram hesabından paylaştığı duygusal bir not ile Ali Atay’ın doğum gününü kutlayan Kaya, bu paylaşım için çocukları Fikret Ali’yi kucaklarına aldıkları güne ait iki fotoğraf karesi seçti. Mutlu br evlilikleri olan çift, karantina sebebiyle Ali Atay’ın doğum gününü sadece kendi aralarında kutladılar.

Hazal Kaya’nın Ali Atay’a doğum günü hediyesi paylaşımı

Hazal Kaya, Ali Atay’ın doğum gününü  "Seni çok seviyorum...Hep birlikte nice senelerimiz olsun. İyi ki doğdun sevdiğim" notuyla kutladı. Sosyla medyada öne çıkmayı başaran bu paylaşım, ünlü çiftin hayranları ve sevenleri tarafından kutlama yorumlarıyla doldu. 

Hazal Kaya’nın Ali Atay’a doğum günü hediyesi paylaşımı

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İnstagramDoğum GünüHazal KayaAli Atay
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