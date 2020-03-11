Hazal Mesudiyeli çok sıkışınca!



2.5 yıl boyunca ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu ile birlikte olan sosyetik güzel, Sarıyer’deki kuaförüme gitmişti. Ancak kuaför kapalıydı. Mesudiyeli ise çok sıkışmıştı. Kuaförün yakınıñda bir evin kapısını çalıp, ev sahibi hanımefendiye “çok sıkıştım, tuvaletinizi kullanabilir miyim?” diye sordu. Hayır cevabını alınca dayanacak gücü kalmayan Mesudiyeli, oracıkta paspasın üzerine çişini yaptı.



Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen ev sahibesi sikayette bulundu. Olayı inceleyen savcılık, ‘kasıt yoj, olay spontane gelişmiş’ diyerek davayı kapattı.