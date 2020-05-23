Hazal Subaşı, küvet pozuyla sosyal medyayı salladı

Adını Sen Koy dizisiyle çıkış yakalayan ve son dönemde Çukur dizisinde rol alan Hazal Subaşı, popülaritesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, İstanbul manzaralı küvet paylaşımıyla takipçilerini bir defa daha mest etti. Subaşı’nın bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve iltifat dolu yorumlar geldi.

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Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 00:19