Hazar Ergüçlü'den rol aldığı dizisindeki sevişme sahnelerine samimi yorum!

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki akşam yüzü olduğu markanın Asmalımescit'te düzenlenen gecesine katıldı. Burada objektiflere poz veren ünlü oyuncu yer aldığı son projesi hakkında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netflix'te yayınlanan 'Hakan: Muhafız' adlı dizide rol alan ve burada başarılı bir performans sergileyen Hazar Ergüçlü, aralarına yeni katılan Taner Ölmez'in diziye girmesinden çok mutlu olduğunu söyledi. 3. sezonu yayınlanan dizide rol alan Taner Ölmez, bilindiği üzere Medcezir ekibindeydi.

Eski ekip ile ilgili soruyaln bir soruya "O Medcezir'deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" şeklinde yanıt veren Ergüçlü dizinin yeni bölümlerinide henüz izlemediğini söyledi.

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisine yöneltilen bir diğer soru olan 'Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu.Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?' şeklindeki sorulara ise samimi bir şekilde yanıtladı. Bu sahnelerin işinin bir parçası olduğunu çünkü kendisinin bir oyuncu olduğunu vurgulayan Hazar Ergüçlü, "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" diye konuştu.



