Hazer Amani kimdir? Sıla'nın eşi Hazer Amani kaç yaşındadır, nerelidir?

42 yaşında olan Hazer Amani, yıllarca yurt dışında aşçılık yapmıştır. Daha sonra yurda dönen Amani, Masterchef programı ile başarısını Türkiye’ye kanıtladı.

Hazer Amani kimdir?

1977 yılında Ankara’da doğan Hazer Amani’nin annesi Türk babası ise İran Reşt’lidir.Ted Koleji’nde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Küçük yaşlardan beri mutfağa ilgisi olan Hazer Amani, Güney Afrika’da Cordon Bleu’ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır.

4 yıl boyunca staj yaptığı yerde baş aşçı olarak çalışmış ve oradan ayrılarak Chilai’nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye’ye gelmiştir. Ünlü şef, 2011 yılında ‘Senenin Yaratıcı Şefi’ ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Amani, 4 yıl boyunca dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim almıştır.

Hazer Amani, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile jürilik yapmıştır. Son olarak ise The Taste Türkiye adlı programda sunucu olarak karşımıza çıkmıştır.