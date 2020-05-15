Helena Bonham Carter'ın pembe etek sevgisi! 10 aydır aynı eteği giyiyor

Farklı giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Helena Bonham Carter, bu kez pembe eteği ile gündeme geldi. Carter’ın pembe eteği yaklaşık 10 aydır üzerinde!
Pembe eteğini hiç çıkarmıyor
İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter, Londra’da alışverişten dönerken kameralara yakalandı. Carter yine kendine has giyim tarzıyla karşımıza çıkarken, renkli çorapları ve pembe eteği dikkatleri çekti. Arşive bir göz atıldığında son 10 aydır Carter’ın aynı pembe etekle dışarı çıktığı fark edildi.
Yönetmen Tim Burton ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Carter, şu an 32 yaşındaki Tye Dag Holmboe ile aşk yaşıyor.
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:52