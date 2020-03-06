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Helin Avşar alkolün dozunu kaçırdı küfürler havada uçuştu!

Helin Avşar alkolün dozunu kaçırdı küfürler havada uçuştu! Arkadaşı ile görüntülenen Avşar, basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

06 Mart 2020 Cuma 15:20
Helin Avşar alkolün dozunu kaçırdı küfürler havada uçuştu!

Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar, geçen gece kız arkadaşıyla Etiler’ki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkollü dozunu kaçıran Helin Avşar, mekandan çıkarken ayakta durmakta güçlük çekti.

‘’Eminim yarın bundan rahatsız olacağım’’

Görüntülendiğini fark eden Avşar basın mensuplarına, ‘’Şimdi çekiyorsunuz ama eminim yarın bundan rahatsız olacağım’’ dedi. Helin Avşar’ın yanındaki Duygu Genç isimli kadın ise çekim yapan basın mensuplarına ‘’B.kunu çıkardınız, yeter artık’’ diyerek tepki gösterdi.

Muhabirlere küfürler savuran Duygu Genç, yanına gelen Helin Avşar’ı da itti. İkili güvenlik görevlileri tarafından zorla taksiye bindirilerek gönderildi.

İşte o anlar:

Son Güncelleme: 06.03.2020 15:20
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