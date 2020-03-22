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Helin Avşar'ı isyan ettiren hareketler!

Helin Avşar,koronavirüsü salgını nedeniyle kendi gösterdiği hassasiyeti göstermeyen insanlara sert bir çıkış yaptı.

22 Mart 2020 Pazar 11:01
Helin Avşar'ı isyan ettiren hareketler!

Türkiye genelinde koornavirüsüyle mücadele kapsamında milyonlarca kişi uyarıları dinleyip evden dışarı çıkmıyorlar. Bunlardan biri de Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar oldu.

Ülkede vaka sayısı hızlıca artarken evine kapanan Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendi gösterdiği hassasiyeti göstermeyen sokağa çıkan insanlara isyan etti.

Helin Avşar'ı isyan ettiren hareketler!

Virüsün etkilerinden kurtulmak adına uzmanlar ellerin sabun ile sürekli yıkanması gerektiğini önermesini dikkate alan Helin Avşar, bu durumun sonuçlarından oldukça şikayetçi oldu. Elinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar kızı, kendi gösterdiği hassasiyeti göstermeyerek sokaklarda dolaşan insanlara da sert tepki gösterdi.

Helin Avşar, paylaşımında “Ellerimin haline bakın; sabun, dezenfektan, çamaşır suyu vs. biz bu kadar evde titizlenirken, balkondan gördüğüm sahil insan dolu. Ya arkadaşım sen bu süreci tatil olarak algılıyorsun Andavaal, alık. Şu anda küresel ‘pandemi’ var. Evde oturacaksın ve tedbirlerini alacaksın ey geri zekalı...” notunu yazarak isyanını dile getirdi.

Helin Avşar'ı isyan ettiren hareketler!

Geçtiğimiz günlerde ablası Hülya Avşar ise sahilde objektiflere yakalanmış ve ‘sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüPaylaşımTedbirHelin Avşar
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