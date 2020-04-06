Helin Avşar'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu!



Özellikle son günlerde koronavirüs salgınına önlem amaçlı evden çıkmayan ünlüler, adeta bütün sosyal hayatlarını instagrama taşıdı. Yaptıkları yedikleir her şeyi paylaşır oldular. İnstagramı yoğun olarak kullanan Helin Avşar da bu ünlülerden biri. Sık sık paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelen Helin Avşar, son paylaşımında takipçilerinin diline düştü.

Yayınladığı fotoğraflarda olduğundan daha ice ve uzun görünen Avşar kızına, takipçileri iğneli yorumlar yapmayı ihmal etmediler. Bazı takipçileri, Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.