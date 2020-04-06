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Helin Avşar'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Hülya Avşar'ın kızkardeşi Helin Avşar, yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor. Son paylaştığı fotoğraflardaki ince uzun görüntüsü, takipçilerinin diline düşen Helin Avşar, yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmüyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 23:03
Helin Avşar'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu!


Özellikle son günlerde koronavirüs salgınına önlem amaçlı evden  çıkmayan ünlüler, adeta bütün sosyal hayatlarını  instagrama taşıdı.  Yaptıkları yedikleir her şeyi paylaşır oldular.  İnstagramı yoğun  olarak kullanan Helin Avşar da bu ünlülerden biri.  Sık sık paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelen Helin  Avşar, son paylaşımında takipçilerinin diline düştü.  

Helin Avşar'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu!

Yayınladığı fotoğraflarda olduğundan daha ice ve uzun görünen Avşar kızına, takipçileri iğneli yorumlar yapmayı ihmal etmediler.  Bazı takipçileri, Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. 

Helin Avşar'ın son paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu

Anahtar Kelimeler:
DekolteKarantinaHelin AvşarFrikik
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