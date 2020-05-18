Hepsi grubu buzları eritti! Cemre Kemer'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Yıllar önce dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, küs olduğu Gülçin Ergül ile buzları eritti. İkilinin Instagram'dan mesajlaşması sosyal medyada çok konuşuldu.

Hepsi grubu buzları eritti! Cemre Kemer'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü
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2000’li yıllarda en çok dinlenen gruplardan olan Hepsi grubu uzun süre listelerin en başında yer almıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ten oluşan gruptan, Gülçin Ergül olaylı bir şekilde ayrılmış ve grup yoluna üç isimle devam etmişti.

‘’İyi günler dileriz’’

Geçtiğimiz günlerde aralarında uzun süredir küslük olan Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı’nın Instagram’da takipleşmesi, grubun yeniden bir araya geleceği söylentilerini gündeme getirmişti. Gülçin’in bu hamlesinden sonra Cemre Kemer, sosyal medya hesabından Gülçin ile konuşmasını paylaşarak ‘’İyi günler dileriz’’ notunu düştü. Grup arasındaki küslüğün sona erdiği bu paylaşım ile kanıtlanmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:06

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