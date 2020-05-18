Hepsi grubu üyesi Cemre Kemer, Gülçin Ergül ile ilgili konuştu: 'Gülçin harika bir ses'

Geçtiğimiz günlerde Hepsi grubundan Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı’nın Instagram’da takipleşmeye başlaması, grubun yeniden bir araya geleceği söylentilerini de beraberinde getirmişti. Olayın büyümesinin ardından Gülçin Ergül konu ile ilgili açıklama yapmış ve aralarındaki küslüğün uzamasını istemediği için böyle bir hamle yaptığını söylemişti.

‘’Gülçin harika bir ses’’

Grubun diğer bir üyesi olan Cemre Kemer’de gündeme gelen konuyla ilgili açıklama yapmayı tercih etti. Kemer, Gülçin Ergül ile ilgili şu sözleri söyledi;

‘’Bizim grubun adı Hepsi idi. Gülçin harika bir ses. Piyasadaki seslerin %90’ından iyidir. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin Ergül dinleyin. O ne yaparsa yapsın bir Hepsi kızı. Onun yaptığı başarılı bir iş benim markamı da etkiler. Tabi ki başarılı olmasını isterim’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05