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Herkes baş başa karantina keyfi yaparken onlar katları ayırdı

Eski manken Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alparslan Öztürk, karantina sebebiyle sürekli bir arada olunca ipler koptu, Ünlü çift, Bodrum’daki villalarında ayrı ayrı katlara yerleşti.

26 Mart 2020 Perşembe 07:18
Herkes baş başa karantina keyfi yaparken onlar katları ayırdı

2015 yılında Belçika’da evlenen çiftin, 2016 yılı Ekim ayında ikizleri Milan ve Ceylin dünyaya gelmişti. Ebru Şancı, Alparslan Öztürk  Göztepespor’da oynadığı için çok görüşmediklerini ve bir arada olunca sürekli tartıstıjlarını belirtti. 

Herkes baş başa karantina keyfi yaparken onlar katları ayırdı

Koronavirüs  salgınına önlem amaçlı yapılan karantina uygulamasını birçok çift  baş başa olmak için fırsat olarak  görse de, Ebru Şancı ve Alparslan Öztürk bir arada olmaya tahammül edemeyip, Bodrum’daki villalarında ayrı ayır katlara yerleştiler. Bir magazin programında canlı yayına bağlanan eski manken Ebru Şancı: “Alparslan Göztepespor’da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir’deydi.  İki haftada bir de deplasmanda geliyordu.  Fazla görüşemiyorduk.  Salgın korkusundan İstanbul’daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım.  Birlikte Bodrum’a geçtik.  Ama abi evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz.  Sürekli tartışıp sürtüşüyoruz.  Allah’tan evimiz 3 katlı.  Katları ayırdık.” diye konuştu.

Herkes baş başa karantina keyfi yaparken onlar katları ayırdı

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Ebru şancıKarantinaKORONAAlparslan öztürk
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