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Herkese EvdeKal dedi kendisi Bebek'te üç-beş tur attı!

Ünlü şarkıcı Demet akalın, #Evdekal etiketinin ilk duyurucularından biriydi. Fakat evde sıkılmış olacak ki kendisini Bebek sahiline attı.

22 Mart 2020 Pazar 11:18
Herkese EvdeKal dedi kendisi Bebek'te üç-beş tur attı!

Demet Akalın, dün akşam üstü kızı Hira ve bakıcısını yanına alıp Avrupa yakasına geçip Bebek’te cipiyle tur attı. Ünlü popçu, Koronavirüse karşı 'Evde Kal' kampanyasının başını çeken isimlerden oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti, evini dezenfekte ettiğini bile duyurdu. Fakat Demet Akalın, kendi sözünü tutmadı.

Herkese EvdeKal dedi kendisi Bebekte üç-beş tur attı!

Koronavirüs nedeniyle ilk #Evdekal çağrısı yapan  isimlerden biri olan Akalın, Bebek'te cipiyle tur atarken basın mensuplarının kameralarına yakalandı.

Herkese EvdeKal dedi kendisi Bebekte üç-beş tur attı!

Son Güncelleme: 22.03.2020 11:35
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınBebekEvdekal
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