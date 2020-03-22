Herkese EvdeKal dedi kendisi Bebek'te üç-beş tur attı!

Demet Akalın, dün akşam üstü kızı Hira ve bakıcısını yanına alıp Avrupa yakasına geçip Bebek’te cipiyle tur attı. Ünlü popçu, Koronavirüse karşı 'Evde Kal' kampanyasının başını çeken isimlerden oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti, evini dezenfekte ettiğini bile duyurdu. Fakat Demet Akalın, kendi sözünü tutmadı.

Koronavirüs nedeniyle ilk #Evdekal çağrısı yapan isimlerden biri olan Akalın, Bebek'te cipiyle tur atarken basın mensuplarının kameralarına yakalandı.