Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Koronavirüs sebebiyle kendini karantinaya alan playboy modeli evde kaldığı süre boyunca takipçilerinin yüreğini hoplatmaya devam etti. sürekli derin dekolteli fotoğraflar paylaşan ünlü model, patlattığı son bombayla takipçilerini şoke etti.

Hırvat model, gün boyu yatakta vakit geçirirken, sürekli çıplak uyuduğunu ve uyurken çekilmiş fotolarını İnstagram'da paylaşmak istediğini söyledi. Ama instagram'ın fotoğrafları +18 bulup kaldırması ihtimaline karşın, isteyen oluras çıplak fotoğraflarını 41 sterlin karşılığında satabileceğini belirtti.