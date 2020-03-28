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Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

İnstagram'da 107 bin civarı takipçisi olan ve cesur paylaşımlarıyla adından çokça sözettiren 32 yaşındaki Hırvat asıllı model Ava Karabatic, karantina süresince evde çektiği çıplak fotoğraf ve videolarını satışa sunacağını duyurdu.

28 Mart 2020 Cumartesi 14:46
Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Koronavirüs sebebiyle kendini karantinaya alan playboy modeli evde kaldığı süre boyunca takipçilerinin yüreğini hoplatmaya devam etti.  sürekli derin dekolteli fotoğraflar paylaşan ünlü model, patlattığı son  bombayla takipçilerini şoke etti.  

Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Hırvat model, gün boyu yatakta vakit geçirirken, sürekli çıplak uyuduğunu ve uyurken çekilmiş fotolarını İnstagram'da paylaşmak istediğini söyledi. Ama instagram'ın  fotoğrafları +18 bulup kaldırması ihtimaline karşın, isteyen oluras çıplak fotoğraflarını 41 sterlin  karşılığında satabileceğini belirtti.  

Hırvat model Ava Karabatic çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı!

Son Güncelleme: 28.03.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
çıplak PozKarantinaAva KarabaticPlayboy
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