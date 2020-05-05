Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor

Birçok tanınmış Hollywood yıldızının yer alacağı filmin Türkiye'de çekileceğini duyuran 41 yaşındaki Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK, Film çekimi için Türkiye'ye gelmesi planlanan oyuncuları da duyurdu. Sean GK'in verdiği bilgiye güre 'Yüzüklerin Efendisi'nden tanıdığımız Elijah Wood'un yanı sıra Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody, Lainee Rhodes, Kylin Kalani ve Wilma Elles gibi dünyaca ünlü starların yer alacağı filmin çekimleri, koronavirüs salgınının hemen rakasından başlayacak.

filmde Lou adında bir doktoru canlandıracak olan ünlü aktör Barry Allen Onody, neden bu rolü seçtiğini şu ifadelerle açıkladı: 'Lou' çok karışık bir karakter. 'Lou' bir bilim insanı olduğundan görüyor ki dünyada büyük problemler var. O da dünyaya bu mesajı iletiyor. Bu filmde çok dönüm noktası ve çok fazla çizgi var ve 'Lou' hepsinde önemli bir rol oynuyor. 'Lou'ya bir sürü karakter getirebileceğimi biliyorum. Bu yüzden bu projede yer almak istedim. Olağanüstü bir senaryosu var, iyi yazılmış. Filmin sahneleri Türkiye'de çok güzel yerlerde çekilecek ve bu güzellik bence kendi başına dünya ile konuşacak. Türkiye hakkında sadece internette araştırma yapabildim. Çok güzel bir ülke gibi duruyor ve oraya gidip ülkeyle insanlarıyla ve kültürüyle ilgili daha fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'ye gelince insanlarla oturup konuşmak ve ülke hakkında daha çok öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bomba gibi olacak."



