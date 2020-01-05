Hollywood’un ünlü ailesi Douglas çiftinden İstanbul'da aşk turu

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Catherina-Zeta Jones ve Michael Douglas, evlilik yıldönümlerini kutlamak için dünya turuna çıktılar. Birlikteliklerinin 20. yılını kutlayan çift İstanbul ziyareti için Türkiye'ye geldiler.

Ünlü çift İstanbul'a geldiklerinde konaklamak için Nişantaşı'nı tercih ettiler. Önceki gün Güney Afrika’dan İstanbul’a gelen çift, dün sabah erken saatlerde Nişantaşı’nda konakladıkları otelden gizlice çıkarak kendilerine eşlik eden bir koruma ve rehberle birlikte İstanbul’un tarihi semti Balat’a gittiler.

Balat’ta hayranlarıyla birlikte fotoğraflar çektiren Jones ve Douglas çifti, İstanbul Boğaz turu yapmak için Bebek semtine geçtiler. Sabancı Ailesi’ne ait olduğu öğrenilen bir botla Boğazı'ın tadını çıkaran Catherina-Zeta Jones ve Michael Douglas, oradan bir restoranda geçip başbaşa balık yediler.

Zeta-Jones ve Michael Douglas çiftinin çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ise yine kendilerine eşlik eden rehberle birlikte İstanbul'un tarihi mekânlarından Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İki kardeş Yılanlı Sütun ve Dikilitaş'ı yakından inceledi.

Bebek Balıkçısı'nda yemek yerken mekanın perdelerini kapattıran çifte 6 garson ve bir şef hizmet verdi. Yemeğin ardından çifti 'Lady' isimli özel bir tekne ile Boğaz turuna çıkarak İstanbul’un tarihi yalılarını keşfettiler.



