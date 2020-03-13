Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!

Tutkunu olduğu müziği hayatının merkezine almaya karar veren Yıldırım, 8 yıl görev yaptığı hakimliği bırakarak bir albüm çıkardı ve 'Ambulans' adlı şarkısına klip çekti. Özkan yıldırım, Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü hakkında da bir şarkı yaparak youtube üzerinden yayınladı.

Bilinen bir şarkının melodisi üzerine bu sözleri yazdığını söyleyen İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, "İnsanlarımızın virüse karşı dikkat etmeleri gerektiğini mizah yoluyla anlatmaya çalıştım. Şarkının son bölümündeki mesaj da önemli. 'Elleri yıkayalım, maskeleri takalım. Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım' dedik. Biraz dikkat edersek bu hastalığı en az zararla atlatırız" dedi.



Korona şarkısının toplum için bir sosyal mesaj taşıdığını da ifade eden Yıldırım, "Televizyonlarda uzmanlar konuyla ilgili bilgileri veriyorlar ama algıda seçicilik oluşturmak bakımından böyle bir şarkı yapmak istedim. Algıları kapalı olanların da dikkatleri bu yöne çekilsin istedim" şeklinde konuştu.



Özkan Yıldırım'ın korona virüs için yaptığı şarkının sözleri şöyle:

"Sana 'virüs' dediler, ömrümüzü yediler,

Menşein ne dedim bana 'Wuhan' dediler.



Oy korona korona, düştüm senin toruna,Sana 'virüs' diyorlar o gidiyor zoruma.Elleri yıkayalım, maskeleri takalım,Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım.Oy korona korona, düştüm senin toruna,Sana 'virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma."