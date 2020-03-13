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Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan 41 yaşındaki Özkan Yıldırım, çok sevdiği işi yapmak, müziğe olan tutkusunu yaşamak için hakimlikten istifa edip türkücülüğe soyundu.

13 Mart 2020 Cuma 23:45
Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!

Tutkunu  olduğu müziği hayatının merkezine  almaya karar veren  Yıldırım, 8 yıl görev yaptığı hakimliği bırakarak bir albüm çıkardı ve 'Ambulans' adlı şarkısına klip çekti. Özkan yıldırım, Dünyayı kasıp kavuran korona  virüsü hakkında  da bir şarkı yaparak youtube üzerinden yayınladı.
 Bilinen bir şarkının melodisi üzerine bu sözleri yazdığını söyleyen İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, "İnsanlarımızın virüse karşı dikkat etmeleri gerektiğini mizah yoluyla anlatmaya çalıştım. Şarkının son bölümündeki mesaj da önemli. 'Elleri yıkayalım, maskeleri takalım. Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım' dedik. Biraz dikkat edersek bu hastalığı en az zararla atlatırız" dedi.

Hukuk fakülteli türkücü! Hakimliği bıraktı, türkücülüğe soyundu!
Korona şarkısının toplum için bir sosyal mesaj taşıdığını da ifade eden Yıldırım, "Televizyonlarda uzmanlar konuyla ilgili bilgileri veriyorlar ama algıda seçicilik oluşturmak bakımından böyle bir şarkı yapmak istedim. Algıları kapalı olanların da dikkatleri bu yöne çekilsin istedim" şeklinde konuştu.
 

Özkan  Yıldırım'ın  korona virüs için yaptığı şarkının sözleri şöyle:
"Sana 'virüs' dediler, ömrümüzü yediler,
Menşein ne dedim bana 'Wuhan' dediler.

Oy korona korona, düştüm senin toruna,
Sana 'virüs' diyorlar o gidiyor zoruma.
Elleri yıkayalım, maskeleri takalım,
Ne olur birazcık dikkat, sağlığı koruyalım.
Oy korona korona, düştüm senin toruna,
Sana 'virüs' diyorlar, o gidiyor zoruma."
 

Anahtar Kelimeler:
MagazinKoronavirüsTürkücü HakimMedyaözkan Yıldırım
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