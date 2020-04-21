Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde kalarak kendini izole ettiği bu dönem için ünlü isimler de evlerinde nasıl zaman geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyorlar. Son olarak ünlü sanatçı Hülya Avşar da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Gündelik yaşantısı içinde pek çok farklı alanda spor yapan Hülya Avşar evin içinde beklerken de spor yapmaya devam ediyor. Spor yapması ardından objektifler karşısına geçen ünlü isim evinin balkonunda verdiği poz ile magazin dünyasının gündemine geldi. Yaptığı paylaşım ile karantina günlerinde spor yaptığını belirten Hülya Avşar’ın bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi. Avşar paylaşımının altına kullanıcılar tarafından yorum yapılmasını da kapattı. İşte Hülya Avşar’ın o paylaşımı…