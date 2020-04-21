İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97619
ALTIN
377.263
DOLAR
6.9814
STERLİN
8.5785
EURO
7.5711

Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde kaldığı bu günlerde spor yapmaya devam ediyor. Son olarak spor yaptıktan sonra objektifler karşısına geçen Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı! İşte Hülya Avşar’ın o pozu…

21 Nisan 2020 Salı 22:44
Hülya Avşar balkon pozu ile beğenileri topladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde kalarak kendini izole ettiği bu dönem için ünlü isimler de evlerinde nasıl zaman geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyorlar. Son olarak ünlü sanatçı Hülya Avşar da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Gündelik yaşantısı içinde pek çok farklı alanda spor yapan Hülya Avşar evin içinde beklerken de spor yapmaya devam ediyor. Spor yapması ardından objektifler karşısına geçen ünlü isim evinin balkonunda verdiği poz ile magazin dünyasının gündemine geldi. Yaptığı paylaşım ile karantina günlerinde spor yaptığını belirten Hülya Avşar’ın bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi. Avşar paylaşımının altına kullanıcılar tarafından yorum yapılmasını da kapattı. İşte Hülya Avşar’ın o paylaşımı…

Son Güncelleme: 21.04.2020 22:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinin önündeki gazetecilerle tartışan Ozan Güven ilk kez konuştu
Evinin önündeki gazetecilerle tartışan Ozan Güven ilk kez konuştu
Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı
Didem Soydan iç öamaşırlı yatak paylaşımı ile instagramı salladı
Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım
Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım
Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'
Sinem Kobal'ın karantina pozu; 'Allah herkese Kenan gibi koca versin'
Ünlü tiyatrocudan kötü haber; Umut Demirdelen hayatını kaybetti! Umut Demirdelen Kimdir?
Ünlü tiyatrocudan kötü haber; Umut Demirdelen hayatını kaybetti! Umut Demirdelen Kimdir?
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı bitti mi?
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkı bitti mi?

Popüler Haberler

Survivor 2020 54. Bölüm tanıtım fragmanı 22 Nisan Çarşamba
Yeni iPhone SE 2020 özellikleri
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
İhtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı kapsamında 914 TL her ay düzenli ödenecek!
Kırımızı ete zam gelecek mi? Ramazan ayında kırmızı et fiyatları nasıl olacak?
Bay Yanlış dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisinin kanalı belli oldu
Fakir ailelere kömür yardımı 2020 başvurusu nereye, nasıl yapılır?
1 milyon istihdam başvuru işlemleri nasıl yapılır, hangi yazılım dersleri veriliyor?
Survivor Yasin ve Barış Diskalifiye mi olacak, yarışmaya devam edecekler mi?
Görev yeri belgesi nedir, nereden nasıl alınır?
Ramazan pidesi ne kadar olacak? Ramazan'da Pide’ye zam gelecek mi?
SGK ve SSK işveren borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 E-Devlet SSK borç sorgulama
Zoom uygulaması kimindir? Uygulama sahibi kimdir? Zoom hangi ülkeye aittir?
23, 24, 25 ve 26 Nisan sokağa çıkma yasağında marketler, fırınlar, su ve eczaneler açık olacak mı?
2020 Diyanet fitre miktarı ne kadar? Oruç fitre tutarları ne kadar ?
İlk Teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı evde kılınabilir mi?
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl Yapılır? Kısa çalışma ödeneğinden kimler, nasıl faydalanabilir?
Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Fitre parasını ne kadar oldu? 2020 Fitre miktarı ne kadardır, oruç fitresi kimlere verilir?
MEB 2020 İl içi yer değiştirme atama takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.