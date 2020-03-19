Hülya Avşar'da eski eşi Kaya Çilingiroğlu'da sert ayar!

Hülya Avşar, Yeniköy’de objektiflere yakalandı. Tek başına sahilde yürüyüşe çıkan Avşar kızının tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsüne karşı tedbirler aldığı ve korunmak içüin yüzünü atkı ile sardığı görüldü.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun koronavirüsü tedbirlerini uygulamadığı ve bununla ilgili önlme almadığı açıklaması hatırlatılırken Hülya Avşar konuyla ilgili sert bir yorumda bulundu.

Hülya Avşar, konuşmasında şu şfadeleri kullandı:

"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı. Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz."

"Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz."

Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri anlatan güzel sanatçı, "Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz." diye konuşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca içinde olumlu yorumlar yaptı.

Avşar, Bakan Koca hakkında yaptığı yorumunda "Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımcız olsun." dedi.