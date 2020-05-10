Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen itiraf; Meltem Cumbul'u kıskandım

Hülya Avşar, en beğendiği yönetmenleri anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Çağan Irmak’ın anlatım dilini çok beğeniyorum. Fatih Akın’ın da anlatım şeklini beğeniyorum. Onlarla çalışma fırsatı bulmadım. Yeni yönetmenlerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Televizyon dizilerinden baktığımda da her zaman başka bir yönetmen ismiyle karşılaşıyorum.”

Sunucunun; “Sizi Mahsun Kırmızıgül’le bir projede görmek isteriz” demesi üzerine Avşar Kızı: “Mahsun da çok başarılı. Şaşkınım onun bu başarısına” diye karşılık verdi.



Hülya Avşar, bir de yıllar sonra bir itirafta bulundu. Meltem Cumbul’un “Gönül Yarası”ndaki performansını çok kıskandığını belirten Avşar, “Yavuz Turgul’u yıllar önce aramıştım. Sonra beni ‘Gönül Yarası’ için aradı ama o da yaz tatiline denk gelmişti. Hem kendim arıyorum, hem bana böyle bir hikâye geliyor, ben oynamıyorum. Kendimden, herkesten özür diliyorum ama Meltem Cumbul oynamıştı. Çok kıskanmıştım Meltem’i” ifadelerini kullandı.

Sunucu ünlü sanatçıya 1998 yılında Ricky Martin'in poposunu eklediği hatırlattı ve “Ricky Martin mi Tarkan mı?” diye sordu. Avşar Kızı, “Valla Ricky Martin’i yokladım, Tarkan’ı da yoklayabilirim” şeklinde yanıt vererek güldürdü.