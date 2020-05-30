Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı; İmparator'u duygulandıran telefon

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, İbrahim Tatlıses'in ''Benim için çok özeldir'' dediği Hülya Avşar, konser yayını sırasında Tatlıses'i aradı. Usta sanatçıya ''Artık sahnelere dön, seni çok özledik'' diyen Avşar Kızı, duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Anlatılanlara göre, telefon konuşması sırasında her iki isim de göz yaşlarına hakim olamadılar.

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, bir dönemin en çok konuşulan aşklarından birini yaşadılar. 80'li yıllarda en çok kounuşulan aşklardan biri olan bu birliktelik için İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'a şarıkılar yazdı. İkili sayısız filmde beraber başrol oynayarak, Yeşilçam'a da isimlerini altın harflerle yazdırdılar.



