Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı; İmparator'u duygulandıran telefon

Ramazan Bayramında Kanal D ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses'in Harbiye konserinden sonra İmparator sosyal medyada gündem oldu. Sanatçının yakın dostları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Tatlıses'i duygulandırdılar.

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı; İmparator'u duygulandıran telefon
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, İbrahim Tatlıses'in ''Benim için çok özeldir'' dediği Hülya Avşar, konser yayını sırasında Tatlıses'i aradı. Usta sanatçıya ''Artık sahnelere dön, seni çok özledik'' diyen Avşar Kızı, duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.  Anlatılanlara göre, telefon konuşması sırasında her iki isim de göz yaşlarına  hakim olamadılar.  

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı; İmparator'u duygulandıran telefon

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, bir dönemin en çok konuşulan aşklarından birini yaşadılar.  80'li yıllarda en çok kounuşulan aşklardan biri olan bu birliktelik için İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'a şarıkılar yazdı. İkili sayısız filmde beraber başrol oynayarak, Yeşilçam'a da isimlerini altın harflerle yazdırdılar.  

Hülya Avşar İbrahim Tatlıses'i aradı; İmparator'u duygulandıran telefon
 


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