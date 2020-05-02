Hülya Avşar'ın ücreti dudak uçuklattı; Pazarlık Yok!

En Son Fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl setlerinde gördüğümüz Hülya avşar, diziden bölüm başına 60 bin tl kazanıyorudu. Uzun süredir dizilerde görünmeyen Avşar kızının neden neden bir projede yer almadığı merak konusuydu. Ancak sebebinin ortaya çıkması herkesi şaşırttı.

Yapımcılar, Hülya Avşar'ın kapısını çalsalar da elleri boş dönüyorlar. Sebebi ise başarılı oyuncunun bölüm başına 120 bin tl istemesi. "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programının haberine göre; Avşar kızı istediklerinden ödün vermiyor, pazarlık yapmıyor, indirime yanaşmıyor. Üstüne üstlük bir de set kurallarında değişiklik isteyerek, haftada iki gün izin istiyor ve günde 10 saatten fazla çalışmayı da kabul etmiyor. Avşar kızının Tv programlarından ise bölüm başına 100 bin tl istediği iddia edildi.



