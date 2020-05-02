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Hülya Avşar'ın ücreti dudak uçuklattı; Pazarlık Yok!

Magazin dünyasının renkli isimlerinden Hülya Avşar hakkında ortaya atılan iddialar pes dedirtti. Ünlü yıldızın, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra hiçbir yapımda görülmemesinin sebebi belli oldu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48
Hülya Avşar'ın ücreti dudak uçuklattı; Pazarlık Yok!

En Son Fenomen dizi Muhteşem  Yüzyıl setlerinde gördüğümüz Hülya avşar, diziden bölüm başına 60 bin tl kazanıyorudu. Uzun süredir dizilerde görünmeyen Avşar kızının neden neden bir projede yer almadığı merak konusuydu. Ancak sebebinin ortaya çıkması herkesi şaşırttı. 

Hülya Avşar'ın ücreti dudak uçuklattı; Pazarlık Yok!

Yapımcılar, Hülya Avşar'ın kapısını çalsalar da elleri boş dönüyorlar. Sebebi ise başarılı oyuncunun  bölüm başına 120 bin tl  istemesi.  "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programının haberine göre; Avşar kızı istediklerinden  ödün vermiyor, pazarlık yapmıyor, indirime yanaşmıyor. Üstüne üstlük bir de set kurallarında değişiklik isteyerek, haftada iki gün izin istiyor ve günde 10 saatten fazla çalışmayı da kabul etmiyor. Avşar kızının Tv programlarından ise bölüm başına 100 bin tl istediği iddia edildi. 

Hülya Avşar'ın ücreti dudak uçuklattı; Pazarlık Yok!
 

Son Güncelleme: 02.05.2020 13:49
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarDiziücretFilm
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