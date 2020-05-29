Hülya Avşar kesenin ağzını açtı; Zehra'ya boğaz manzaralı ofis!

Zehra Çilingiroğlu'nun iyi bir iç mimar ile çalışıp kendisini geliştirmesini isteyen Hülya Avşar, ofis bakmaya başladı. Emlakçılara, 'Bana manzaralı bir villa ayarlayın' diyen sanatçının, Kuruçeşme'de 50 bin TL kira isteyen bir villayı çok beğendiği öğrenildi.

Öte yandan Zehra Çilingiroğlu’nun bir taraftan evde kendi kendine çalıştığı, bir taraftan da staj için başvuru yapıp iş kovaladığı biliniyor. Başarılı bir öğrenci olduğu da bilinen Zehra Çilingiroğlu, annesinin tam desteğini almaya devam ediyor.