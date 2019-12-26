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Hülya Avşar mayolu havuz videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Hülya Avşar mayolu havuz videosu ile sosyal medyada gündem oldu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu fiziğiyle de dikkat çekti. Avşar kızının paylaştığını videoya binlerce yorum ve beğeni geldi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:11
Hülya Avşar mayolu havuz videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Avşar hesabından paylaştığı videoda havuza atladığı anları takipçileriyle paylaştı. 56 yaşındaki ünlü oyuncunun kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Avşar kızı geçtiğimiz Kasım ayında havuzdan çıkarken bir video paylaşmıştı. Şimdi de havuza atlarken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Avşar, yaptığı paylaşımla beğenileri topladı.

67 yaşındaki teyzeyle tunuva yaptı

Ekranların sevilen yüzü Hülya Avşar, kendi adına düzenlediği tenis tunuvasına 67 yaşındaki Dudu teyzeyi davet etmişti. Dudu teyzeyle kortlara çıkan Avşar, Dudu teyzenin performansını çok beğendiğini söylerken ‘Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım’ sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:11
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