Hülya Avşar mayolu havuz videosu ile sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Avşar hesabından paylaştığı videoda havuza atladığı anları takipçileriyle paylaştı. 56 yaşındaki ünlü oyuncunun kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Avşar kızı geçtiğimiz Kasım ayında havuzdan çıkarken bir video paylaşmıştı. Şimdi de havuza atlarken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Avşar, yaptığı paylaşımla beğenileri topladı.

Ekranların sevilen yüzü Hülya Avşar, kendi adına düzenlediği tenis tunuvasına 67 yaşındaki Dudu teyzeyi davet etmişti. Dudu teyzeyle kortlara çıkan Avşar, Dudu teyzenin performansını çok beğendiğini söylerken ‘Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım’ sözleriyle duygularını ifade etmişti.