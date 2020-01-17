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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evlenecekler mi? Yazı bekleyin cevabı heyecanlandırdı!

2005 yılından bu yana ayrı olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızlarının doğum gününde bir aradaydı. Muhabirlerin sorduğu “Yeniden mi evlenecekler mi?” sorusuna çiftin verdiği yazı bekleyin cevabı heyecanlandırdı! İşte detaylar..

17 Ocak 2020 Cuma 19:51
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evlenecekler mi? Yazı bekleyin cevabı heyecanlandırdı!

1997 yılında evlenen ve 8 yıl süren evliliklerinin ardından 2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Etiler’de Da Mario isimli restoranda görüntülendi. Kızları Zehra’nın 22.yaş gününü kutlamak için bir araya gelen ve ailecek yemek yiyen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu,  doğum günü etkinliğin sonunda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Son dönemde tekrar bir araya gelebileceklerine dair şaka ile karışık açıklamalarda bulunan Hülya Avşar kendisine yöneltilen “Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” sorusunun gülümsemekle yetindi. Bunun üzerinde Avşar’ın arkadaşı  "Evlilik için yazı bekleyin"  cevabını verdi. Tüm bunların üzerinde Kaya Çilingiroğlu’nun "Belki projede ben de olurum, bekleyin" yanıtı herkesi şaşırttı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evleniyor?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi evleniyor?

Son Güncelleme: 17.01.2020 19:51
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