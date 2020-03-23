Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaklaşık 2,5 milyon takipçisi olan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

BORNOZUYLA KÖPEĞİNİN TÜYLERİNİ TARADI

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evde kal çağrılarına uyan 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini tararken bir video paylaştı. Üzerindeki bornozla video paylaşan Avşar kızı, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.