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Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım

Ünlü sanatçı Hülya Avşar sosyal medya üzeriden bornozlu video paylaştı. Köpeğinin tüylerini tararken çekmiş olduğu bornoz videosu takipçileri taraf'dan beğeni yağmuruna tutuldu.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:58

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaklaşık 2,5 milyon takipçisi olan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

BORNOZUYLA KÖPEĞİNİN TÜYLERİNİ TARADI

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evde kal çağrılarına uyan 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini tararken bir video paylaştı. Üzerindeki bornozla video paylaşan Avşar kızı, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Son Güncelleme: 23.03.2020 14:27
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarBORNOZLU VİDEO
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