İbrahim Tatlıses 'köstebek' iddialarına yanıt verdi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in son günlerde başı aile sırları ile dertte. Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aile sırlarını ifşa eden biri olduğunu belirtmiş ve ‘’Köstebeğe ulaşmama az kaldı’’ dedi.

Oğlu Ahmet Tatlı ifade verdi

İbrahim Tatlıses’ten beklenen açıklama geldi

Tatlıses’in sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edilmişti. Ahmet Tatlı, bu paylaşımın ardından emniyete ifade vermeye gitti. Karakolun kapısında muhabirlerin olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntü vermemek için arka kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı.

Sırlarının ifşa olmasıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, olayın oğluna sıçramasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tatlıses paylaşımında, Twitter’dan yazdıklarının yanlış anlaşıldığını ve oğlunun ifade vermeye gitmesine çok üzüldüğünü belirtti. Tatlıses şu ifadelerle sözlerine devam etti ‘’Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır, olamaz da! Ahmet’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Ölene kadar birbirimizin yanında dağ gibi durmaya devam edeceğiz.’’