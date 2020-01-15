İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak düğün tarihini açıkladı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Levent Dörter ile evlilik kararı aldı. Dün akşam nişanlısıyla baş başa eğlenen ikili mekan çıkışında eylül ayında evleneceklerini açıkladı.

Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter, dün akşam Ataşehir’de bir mekanda baş başa vakit geçirdiler. Gecenin ilerleyen saatlerinden Levent Dörter sahneye çıktı. Sahnede İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısını söyleyen çıtak alkışları topladı.

Kıskaç Dilan

Mekanda ilerleyen saatlerde dansöz çıktı. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan dansözün karşısında, Dilan Çıtak nişanlısının yanından bir an bile ayrılmadı.

Kır düğünü istiyorum

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çıtak, ‘Eylül ayında evlenmeyi düşünüyoruz. Her genç kızın rüyası olduğu gibi bende kır düğünü istiyorum’ dedi ve evlilik müjdesini verdi.