İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtakla sevgili olduğu söylenen Levent Dörter, geçtiğimiz günlerde Covid – 19 şüphesiyle hastaneye götürüldü. Levent Dörter sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bu süreçte sevenlerinden bolca dua istediğini ifade eden Dörter, Koronavirüs sonucunun pozitif olduğunu söyledi.

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