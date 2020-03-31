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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtlak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter’in Corona virüs testi pozitif çıktı. Levent Dörter sosyal medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

31 Mart 2020 Salı 16:56
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter'in corona virüsü testi pozitif çıktı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtakla sevgili olduğu söylenen Levent Dörter, geçtiğimiz günlerde Covid – 19 şüphesiyle hastaneye götürüldü. Levent Dörter sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bu süreçte sevenlerinden bolca dua istediğini ifade eden Dörter, Koronavirüs sonucunun pozitif olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 31.03.2020 16:56
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