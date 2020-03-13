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İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi hakkında harekete geçti

Şeyma Subaşı’nın birlikte olduğu sevgilisi Guido Senia’nın İtalya'dan İstanbul'a geldiği ve Bakanlık tarafından ön görülen 14 gün karantina kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği bildirildi.

13 Mart 2020 Cuma 22:52
İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi hakkında harekete geçti

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile bir birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, dün akşam eğlence mekanında sevgilisiyle beraber doyasıya eğlendi. Fakat, bu eğlencenin sonu pek iyi olmadı. İtalya'dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüsü salgınından dolayı Bakanlık tarafından ön görülen 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi

İtalya'dan Türkiye'ye yapılan seyahatler sonrası yapılması gereken 14 gün karantina kuralına uymadığı iddias üzerine Şeyma Subaşı'dan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Subaşı yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Bütün dürüstlüğümle ve içtenliğimle size bu açıklamayı yapmak istedim. Arkadaşlar çünkü görüyorum ki başka bir boyutlara geçmeye başladı bu olay. Erkek arkadaşım yaklaşık bir ay önce İtalya'dan çıktı. 2 hafta Tel Aviv'deydi. Bütün testlerini geçti. Bütün testler yapıldı kendisine ve İstanbul'a geldi. Bütün testler yapıldı, temiz olduğu için ülkemize giriş yapabildi. Kendisi Yunanistan'dan aktarmalı gelmedi." diye konuştu.

Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi

Söz konusu olayın sosyal medyada gündeme oturması yoğun tepkileri de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olaya vakıf olduğu öğrenilen İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılacak değerlendirmeler sonucunda ise Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ya memleketine geri gönderilecek ya da 14 gün karantina da bırakılacak, testler negatif çıkarsa serbest bırakılacak.

Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi

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Şeyma SubaşıGuido SeniaItalyaIçişleri BakanlığıKoronavirüsü14 Gün Kuralı
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