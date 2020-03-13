İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın kural tanımayan sevgilisi hakkında harekete geçti

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile bir birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı, dün akşam eğlence mekanında sevgilisiyle beraber doyasıya eğlendi. Fakat, bu eğlencenin sonu pek iyi olmadı. İtalya'dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüsü salgınından dolayı Bakanlık tarafından ön görülen 14 gün karantina kuralına uymadığı iddia edildi.
Söz konusu olayın sosyal medyada gündeme oturması yoğun tepkileri de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili olaya vakıf olduğu öğrenilen İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılacak değerlendirmeler sonucunda ise Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ya memleketine geri gönderilecek ya da 14 gün karantina da bırakılacak, testler negatif çıkarsa serbest bırakılacak.