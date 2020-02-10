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İdil Fırat ve babası Önder Fırat arasındaki küslük bitti

İdil Fırat'ın babası Önder Fırat, kızının oyuncu Mert Fırat ile evliliğine karşı çıkarak kızının düğününe gitmemişti. 1 yıldır küs olan baba-kız geçtiğimiz gün barıştı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:39
İdil Fırat ve babası Önder Fırat arasındaki küslük bitti

İş insanı Önder Fıratın kızı İdil Fırat 2018 yılında uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Mert Fırat ile nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Fırat çiftini bu özel günlerinde çok özel bir isim yalnız bırakmıştı. Önder Fırat, kızının evliliğine karşı olduğu için düğüne katılmamayı tercih etmişti.

mert idil

1 yılı aşkın süredir küs kalan Önder Fırat ve kızı İdil Fırat, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir araya geldi. Küslükle geçen 1 yılın ardından Önder Bey kızı İdil ve damadı Mert Fırat’la barıştı.

önder idil

Son Güncelleme: 10.02.2020 22:41
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Idil Fıratönder FıratMert FıratBarıştı
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