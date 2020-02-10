İdil Fırat ve babası Önder Fırat arasındaki küslük bitti

İş insanı Önder Fıratın kızı İdil Fırat 2018 yılında uzun süre aşk yaşadığı oyuncu Mert Fırat ile nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Fırat çiftini bu özel günlerinde çok özel bir isim yalnız bırakmıştı. Önder Fırat, kızının evliliğine karşı olduğu için düğüne katılmamayı tercih etmişti.

1 yılı aşkın süredir küs kalan Önder Fırat ve kızı İdil Fırat, geçtiğimiz günlerde Londra'da bir araya geldi. Küslükle geçen 1 yılın ardından Önder Bey kızı İdil ve damadı Mert Fırat’la barıştı.