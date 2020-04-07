İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!

Koronavirüs salgını her sektör gibi eğlence sektörünü de derinden yaraladı. Konser veremeyen şarkıcılar sosyal medyadan canli yaylına mini konserler verdi, sinema gösterimi olan filmler dijital platformlara düştü derken bu da oldu! Artık klipler de evde çekilmeye başlandı.

Kız kardeşi Dİlan Çıtak'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ertesi günü İdo Tatlıses, evde sevgilisi Yasemin Şefkatli ile beraber çektiği klibini yayınladı. 'Buluşacaktık' adlı şarkının klibi yayınlanmasının hemen ardından 100 Bin seyretme barajını geçerek öenmli aşarı sağladı. İşte İdo Tatlıses'in yeni klibi: