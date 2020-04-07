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İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlüler, sosyal medya konserleriyle yetinmeyip, kliplerini bileevde çekmeye başladılar. İşte İdo Tatlıses'in karantinada sevgilisiyle çektiği klip.

07 Nisan 2020 Salı 21:30
İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!

Koronavirüs salgını her sektör gibi eğlence sektörünü de derinden  yaraladı.  Konser veremeyen şarkıcılar sosyal medyadan canli yaylına mini konserler verdi, sinema gösterimi olan filmler dijital platformlara düştü derken  bu da oldu! Artık  klipler de evde çekilmeye başlandı.  

İdo Tatlıses'in karantina klibi; Rola arkadaşı sevgilisi!

Kız kardeşi Dİlan Çıtak'ın Covid-19 testinin  pozitif çıkmasının ertesi günü İdo Tatlıses, evde sevgilisi Yasemin Şefkatli ile beraber çektiği klibini  yayınladı.  'Buluşacaktık' adlı şarkının  klibi yayınlanmasının  hemen ardından  100 Bin seyretme barajını geçerek öenmli aşarı sağladı.  İşte İdo Tatlıses'in  yeni klibi:

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KORONAYeni KlipDilan çıtakIdo Tatlıses
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